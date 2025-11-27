Komisyon 4 Aralık’ta toplanacak

4 saat önce

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, 4 Aralık 2025 Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 19. toplantısının 4 Aralık'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14.00'te TBMM Tören Salonunda yapılacak.

Komisyon, önümüzdeki günlerde rapor yazım çalışmalarına da başlayacak.

Komisyonun nihai raporunu hazırlaması için teklifler 28 Kasım'a kadar Meclis Başkanlığna iletilecek.

Bu toplantıda görüş ve önerilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

19. toplantı, komisyon üyelerinin PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşmeden sonraki ilk toplantı olacak.

TBMM Başkanlığı; 21 Kasım'da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesini kararlaştırmıştı.

Komisyonda 32 evet oyu, 3 çekimser, 2 de hayır oyu kullanılmıştı.

Oylamaya katılmayan CHP ise İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurmuştu. CHP'nin ardından bir değerlendirme yapan Yeni Yol grubu da İmralı heyetine üye vermeyeceklerini ilan etmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yazılı açıklama yapmıştı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesinin olumlu geçtiği ve sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındığı bildirilmişti.

Görüşmenin gerçekleştiği doğrulanan açıklamada, silah bırakma süreci, PKK’nin Türkiye’den çekilmesi ve 10 Mart Anlaşması’na yönelik soruların Öcalan tarafından yanıtlandığı bildirildi.

Açıklamada, “Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.” denilmişti.