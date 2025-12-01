Suriye Cumhurbaşkanı, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

1 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Şam'da bir araya geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Ahmed Şaraa, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Barrack'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren konuların ele alındığı bildirildi.

Trump, Şaraa'ya desteğini yineledi

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından Suriye yönetimine desteğini yineleyen bir paylaşım yaparak, "Suriye Hükümetinin, gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için önemli adımları atmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'e de seslenen Trump, "İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete dönüşmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemli." dedi.

Şaraa'nın "Suriye ile İsrail'in uzun vadeli ve müreffeh bir ilişki kurmasını sağlamak" ve "ülkesinde iyi şeyler yapmak için" çalıştığını savunan Trump, Suriye'deki durumu "Orta Doğu barışı için de tarihi bir fırsat" olarak tanımladı.