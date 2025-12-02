Başkan Barzani: Kor Mor'a saldırı Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesini durduramaz

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Japon heyetle görüşmesinde, Kor Mor'u hedef alan saldırı dahil herhangi bir terör saldırısının Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesini durduramayacağını vurguladı.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin, Japonya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu İşleri Başkanı Masamichi Sugaya başkanlığındaki heyeti Pirmam’da kabul ettiği bildirildi.

Söz konusu heyette, Japonya'nın Irak Büyükelçisi Akira Endo dahil Japon diplomatların yer aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Japon heyet, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) zaferinden dolayı Başkan Barzani'yi tebrik ederek, bunun KDP'nin halk nezdindeki duruşunun açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nde yaşanan toparlanma ve ilerlemeyi takdir ettiklerini dile getiren heyet, bunun yabancı yatırımların gelişmesi için önemli bir etken olduğunu değerlendirerek, ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ile çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Kor Mor'a yönelik son saldırıdan duydukları endişeyi dile getiren Japon heyet, bunun Irak ve bölgenin enerji ve ekonomik istikrarına aykırı olduğunu savundu.

Japon heyeti sıcak bir şekilde karşılayıp, ikili ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Barzani de Kürdistan halkının Japonya halkına, devletine ve medeniyetine karşı her zaman olumlu bir tutum sergilediğini söyledi.

Başkan Barzani, Kor Mor saldırısının arkasındaki nedenlere dikkat çekerek, “Bu tür saldırılar ve tehditler bölgenin ilerlemesini durduramayacak.” dedi.

Görüşmenin bir bölümünde Başkan Barzani, Irak'taki siyasi süreci ve Irak’ın Parlamento seçimlerinden sonraki sürecini, seçim yasasının eksikliklerini ve Irak'taki siyasi sürecin önündeki engellere vurgu yaptı.

Suriye'deki Kürtlerin geleceği ve Türkiye'deki barış sürecinin adımları görüşmede ele alınan diğer konular oldu.