Bülent Arınç: Yorum yapanlar Mesud Barzani'yi tanımayan ve önyargılı kişiler

4 saat önce

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Başkan Mesud Barzani'nin Şırnak'taki sempozyuma katılmasını olumlu karşıladığını belirterek, yorum yapanların çoğunun Mesud Barzani'yi tanımayan ve önyargılı kişiler olduğunu söyledi.

Arınç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Başkanı Barzani'nin 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılmak üzere yaptığı Şırnak ziyaretiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mesud Barzani'nin Şırnak'taki sempozyuma katılmasını olumlu karşıladığını belirten Bülent Arınç, "İçişleri Bakan Yardımcımızın, Valimizin, AK Parti'nin geçmiş ve bu dönem milletvekillerinin ve çok önemli bilim adamlarının katılımıyla böyle bir toplantının tertip edilmesini ben de çok doğru buluyorum." dedi.

Söz konusu sempozyum hakkında açılan tartışmalarla ilgili olarak ise Arınç, "Bu tartışmaları yersiz bulduğumu ifade etmek isterim. Yorum yapanların birçoğu Mesud Barzani'yi tanımayan ve önyargılı kişilerdir. Sayın Mesud Barzani 1979 yılından bugüne Kürdistan Demokrat Partisi başkanıdır ve bu parti iktidar çoğunluğunu halen elinde bulundurmaktadır. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunmuştur." açıklamasında bulundu.

Arınç, açıklamasının sonunda Melaye sempozyuma dair şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılan toplantı bilimsel bir toplantıdır. Melaye Ciziri 1567-1640 yılları arasında yaşamış Osmanlı dönemi alimlerinden biridir. Ahmed-i Hani ve Feqiyê Teyran gibi Kürt asıllı olup bu coğrafyanın ortak inanç ve kültürel değerlerinden biridir. Bu alimlerin anıldığı ve eserlerinin okunduğu bir toplantıya kötü gözle bakılmasını yanlış buluyorum. Toplantının içeriği ve bölgede meydana getirdiği heyecan itibariyle önemli bir dönüm noktasını olacağını düşünüyorum. Kaldı ki Sayın Mesud Barzani de konuşmasında süreçle alakalı olarak oldukça önemli mesajlar vermiştir. Dolayısı ile bu toplantıya yönelik olarak yapılan bazı eleştirileri anlayışla karşılayamıyorum."