Trump: "İran’la görüşebilirim"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşebileceğini, ancak bunun şartlara bağlı olduğunu söyledi.

Trump, bugün (10 Mart 2026 Salı) Fox News’e savaşa ilişkin açıklamalar yaptı.

İran ile görüşebileceğini, ancak bunun şartlara bağlı olduğunu belirten Trump, Tahran yönetiminin görüşmek istediğini çok net bir şekilde dile getirdiğini duyduğunu belirtti.

ABD’nin İran’daki askeri operasyonunun sonuçlarının "beklentilerin çok ötesinde" olduğunu vurgulayan Trump, İran’ın Körfez ülkelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırmasını şaşırtıcı bulduğunu ekledi.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’e de değinen Donald Trump, "Huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyorum." dedi.