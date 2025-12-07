BAE'li ekonomist: Kürdistan Bölgesi, Arap ülkelerinin Avrupa'sıdır

4 saat önce

BAE'li siyaset ve ekonomi uzmanı Nail el-Jawabrah, "Kürdistan Bölgesi hızla büyüyor, bu yüzden ona "Küçük Dubai" diyoruz ve yakın gelecekte BAE ile aynı seviyeye geleceğinden eminim." dedi.

Kurdistan24'e demeç veren el-Jawabrah, Kürdistan Bölgesi'ni "Arap ülkelerinin Avrupası" olarak nitelendirdi.

Kürdistan Bölgesi'nin özellikle yatırım açısından BAE için büyük önem taşıdığına dikkat çeken BAE'li ekonomi uzmanı, "Kürdistan Bölgesi hızla büyüyor, bu yüzden ona "Küçük Dubai" diyoruz ve yakın gelecekte BAE ile aynı seviyeye geleceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde Kürdistan Bölgesi ile ticaret ve ekonomi sektörünü daha da geliştirmek amacıyla BAE tarafının çeşitli görüşmeler yapacağını belirten el-Jawabrah, "Kürdistan Bölgesi'nin tüm şehirleri yatırım için çok önemli, dolayısıyla Kürdistan Bölgesi'nde yaşananlar bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.