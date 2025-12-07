Suriye Dışişleri Bakanı’ndan İsrail’e anlaşmaya ilişkin açıklama

35 dakika önce

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani, İsrail’in 8 Aralık 2024'ten sonra işgal ettiği topraklardan çekilmesi durumunda anlaşma yapmaya hazır olacaklarını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı, Katar'daki Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada, “İsrail'in Suriye'nin içişlerine karışmayı ve toplumları etkilemeyi bırakması gerekiyor.” dedi.

“İstikrar ve güvenliğe ihtiyacımız var. Bu, bölgesel güvenliğe bağlı.” diyen Esaad Şeybani’ye göre Suriye politikası uluslararası politikayla uyumludur ve uluslararası destekle başarılı olacaktır.

Bakan Şeybani, ülkesinin barışçıl ilişkilere ve uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Aralık 2024 başında silahlı grupların Şam'a gelmesi ve Beşar Esad iktidarının sona ermesinin ardından İsrail ordusu, bu güvenlik açığından yararlanarak kendi güvenliğini koruma gerekçesiyle silahsızlandırılmış bölgeye doğru ilerledi.

İsrail ordusu, iki ülke arasında 1974 yılında imzalanan anlaşmayı açıkça ihlal ederek Golan Tepeleri'ndeki stratejik noktalar olan Kuneytra ve Şeyh Dağı'nı ele geçirdi ve yeni Suriye ile İsrail Hükümetleri arasında diplomatik gerginliğe yol açtı.