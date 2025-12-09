CHP'li milletvekili Çakır, ihraç istemiyle disipline sevk edildi

4 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, parti yönetimine yönelik sert eleştirilerinin ardından kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

TRT'nin haberine göre CHP'li Hasan Ufuk Çakır, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Meclisine (PM) sevk edildi.

Hasan Ufuk Çakır, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Hasan Ufuk Çakır, konuya ilişkin detaylı açıklamayı yarın düzenleyeceği basın toplantısında yapacağını belirtti.

MYK toplantısının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek." demişti.