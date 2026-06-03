Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarına karşı devrede

3 saat önce

Kuveyt ordusu, gece saatlerinde ülkenin hava savunma sistemlerinin yönelen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemek üzere harekete geçtiğini duyurdu.

Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, ülkemizi hedef alan füze ve İHA saldırılarını başarıyla bertaraf etmek için operasyonlarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yerleşim yerlerinden duyulabilecek olası patlama seslerinin, hava savunma bataryalarının "düşman unsurları" havada imha etmesinden kaynaklandığı belirtilerek halkın endişe etmemesi istendi.

Saldırıların hangi kaynaktan yapıldığı veya kullanılan mühimmatın niteliği hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmazken, askeri yetkililer vatandaşlara resmi makamlarca yürürlüğe konulan emniyet ve güvenlik talimatlarına titizlikle uymaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan, kritik bir uyarı yayınlayarak halktan şu kurallara uymasını istedi:

1. Füze enkazlarına, şarapnel parçalarına veya şüpheli herhangi bir yabancı nesneye hiçbir şekilde yaklaşılmaması.

2. Can güvenliğinin korunması adına patlama kalıntılarına kesinlikle dokunulmaması.

3. Şüpheli bir cisim görülmesi halinde, vakit kaybetmeksizin 112 acil çağrı merkezi veya ilgili güvenlik birimleriyle iletişime geçilmesi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, vatandaşların ve bölge sakinlerinin bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan edinmesi ve asılsız söylentileri yaymaktan kaçınması gerektiğinin altını çizdi.