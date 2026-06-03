Kuveyt Havalimanında, İran saldırısı sonrası uçuşlar durduruldu

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Kuveyt Uluslararası Havalimanında, T1 Yolcu Terminali'nin İran tarafından füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasının ardından acil durum ilan edildi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bugün (3 Haziran 2026 Çarşamba) Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda acil durum ilan edildiğini duyurdu. Kararın, havalimanındaki T1 Yolcu Terminali'nin İran tarafından füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasının ardından verildiği bildirildi.

Kuveyt sivil havacılık yetkilileri, gerçekleştirilen saldırının havalimanı altyapısında ve birçok tesiste büyük çapta maddi hasara yol açtığını, olayda siviller ve yolcular arasında yaralıların bulunduğunu belirtti.

Yolcu güvenliğini korumaya yönelik ihtiyati bir tedbir olarak, tüm uçuşların ikinci bir emre kadar tamamen askıya alındığı ve gelen uçuşların ise rota değiştirerek alternatif havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi.

Bugün sabaha karşı Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin, ülke hava sahasını hedef alan füze ve İHA'lardan oluşan bir dizi "düşmanca saldırıya" başarıyla karşılık verdiği belirtilmişti.

Kuveyt ordusunun resmi açıklamasında, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerini havada imha etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Kuveyt vatandaşlarına ve ülkede ikamet eden yabancılara, güvenlik talimatlarına titizlikle uymaları ve sağduyulu davranmaları çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, bugün (3 Haziran Çarşamba) İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki gerilimin dün gece geç saatlerde başladığı iddia edildi.

İran tarafı, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’a ait bir petrol tankerini havadan füzeyle hedef aldığını ve saldırı sonucu tankerin motor odasında ağır hasar meydana geldiğini öne sürdü.