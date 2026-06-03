Trump, Avrupalı liderlerle zirve için Türkiye'yi ziyaret edecek

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını bildirdi.

Singapur ziyareti sırasında Bloomberg'e özel bir mülakat veren Dışişleri Bakanı Fidan, Donald Trump’ın, bu yıl 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılması planlanan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak istediğini belirtti.

Bakan Fidan, Trump’ın, Erdoğan ile son dönemde gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Türkiye’yi ziyaret etmeyi ve NATO liderler toplantısında hazır bulunmayı planladığını ifade ettiğini aktardı.

Zirvenin Ana Gündemi: Savunma Harcamaları

ABD yönetiminin şu anda NATO müttefiklerine savunma harcamalarını artırmaları ve Avrupa güvenliğinin korunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmeleri yönünde baskı yaptığını vurgulayan Fidan, bu konunun Ankara'daki zirvede liderler arasındaki temel tartışma maddelerinden biri olacağını ifade etti.

Bakan Fidan ayrıca geçmişte de Donald Trump'ın, savunma harcamalarının yetersizliği nedeniyle Avrupa ülkelerini sık sık eleştirdiğini ve onlardan paylarına düşen mali yükümlülükleri en üst düzeye çıkarmalarını talep ettiğini hatırlattı.

Ankara, 2026 NATO Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Önümüzdeki Temmuz ayında Ankara, 2026 NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Bu organizasyon, uzun yıllar sonra Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek ilk büyük ve kritik NATO liderler zirvesi olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'den ABD-İran Diyaloğuna Destek ve Arabuluculuk Rolü

Mülakatta ABD ile İran arasındaki görüşmelere de değinen Fidan, Türkiye’nin iki ülke arasındaki diplomatik adımları tam olarak desteklediğini açıkladı.

Hem ABD hem de İran tarafının ateşkes süresini uzatmak ve mevcut sorunlara uygun çözümler bulmak için ciddi çaba sarf ettiğini belirten Fidan, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın ancak diyalog ve diplomatik girişimler yoluyla yeniden tesis edilebileceğine inandığını vurguladı.

Orta Doğu’daki karmaşık süreç ile İsrail ve Lübnan’daki Hizbullah arasındaki gerilimler nedeniyle, ABD-İran arasındaki ateşkesin korunması yönündeki çabalar sürerken, Türkiye bu süreçte önemli bir arabulucu rolü oynamaya devam ediyor.