Sakık'tan Fidan'a: "Şam yerine Rojava’ya gidin!'

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın süreç karşıtı sözlerine tepki göstererek, “Siz her gün Şam'a doğru gidiyorsunuz. Asıl gitmeniz gereken kardeşlerimizin olduğu Rojava, oraya gidin.” dedi.

DEM Partili Sakık, 9 Aralık 2025 Salı günü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) söz aldı.

MA'nın haberine göre barış sürecine işaret eden Sakık, Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrıyı "manifesto" olarak nitelendirerek, PKK'nin Öcalan'ın kararlarına harfiyen uyduğunu söyledi.

Komisyonun sürece yönelik hızlı adımlar atması gerektiğine vurgu yapan Sakık, "Bu Komisyonun Başkanı hâlâ burada Kürtçe bir kelime kullanıldığında tutanaklardan çıkarıyor ama ne hikmetse kim ki Diyarbakır'a gidiyor, herkesin Kürtçeye büyük saygısı var. Biz Kürtçeye hayatın her alanında saygınlık istiyoruz. Bu dilin Türkçenin yanında hayat bulmasını istiyoruz ve hızlı adımların atılmasını istiyoruz.” sözlerini kullandı.

Sakık, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın süreç karşıtı sözlerine dair şunları kaydetti:

“Hassasiyetlerini de bilirim ama ne oldu Allah aşkına, sizin Kürt sorunuyla ilgili o kadar önemli tespitleriniz varken neden geri adım attınız, neden o günün çok çok gerisindesiniz hem söylem olarak hem pratik olarak çok çok gerisindesiniz? Eğer Kürt sorunu bir hakkaniyet sorunuysa biz gerçekten, MİT'le yaptığımız görüşmelerde siyaset dünyasının çok çok ilerisinde olan bir ekiple yüzleştik.

‘Aslında yüz yıldır, bu Kürtlere haksızlık yapılıyor.’ diyen MİT elemanları ve sizinle ilgili operasyon yapıldığında ilk şu kürsüye çıkıp size destek sunan bir grubun vekiliyiz çünkü Kürt sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlardı. Şimdi, biz size söylüyoruz Sayın Fidan: Siz her gün Şam'a doğru gidiyorsunuz. Asıl gitmeniz gereken bizim kardeşlerimiz, Rojava'ya gidin.”