Katar: İran'a ait iki İHA ile enerji tesislerimiz hedef alındı

1 saat önce

Katar Savunma Bakanlığı, ülkenin devlet tesislerinin İran topraklarından yönlendirilen iki insansız hava aracı (İHA) saldırısına hedef olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2 Mart 2026 Pazartesi günü İran tarafından devlet tesislerine yönelik iki İHA saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırılardan ilkinin Mesaieed enerji santraline ait bir su deposunu, ikincisinin ise Ras Laffan Endüstri Şehri'ndeki "Qatar Energy" şirketine ait bir enerji tesisini hedef aldığı aktarıldı.

Bakanlık, saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Saldırıdan kaynaklanan hasarların ilgili birimlerce tespit edilmeye başlandığı ve konuya ilişkin daha sonra resmi bir rapor yayımlanacağı belirtildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara, ülkede ikamet edenlere ve ziyaretçilere sakin olmaları çağrısında bulundu.

Güvenlik birimlerinin talimatlarına uyulması gerektiği hatırlatılan açıklamada, söylentilere itibar edilmemesini ve yalnızca resmi makamlarca paylaşılan bilgilere güvenilmesi istendi.