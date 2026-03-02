BAE Savunma Bakanlığı: İran'ın füze ve İHA saldırıları engellendi

3 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin bugün ülke semalarında 11 füze ve 148 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşın başlangıcından bugüne kadarki süreçle ilgili veriler paylaşıldı.

Paylaşılan verilere göre savaşın başından bu yana İran tarafından BAE'ye toplam 174 balistik füze fırlatıldı. Bu füzelerin 161'i savunma sistemleri tarafından havada imha edilirken, 13 füze BAE karasularına düşerken, 8 akıllı füze ülkenin çeşitli bölgelerine isabet etti.

Bildiride, hava savunma sistemlerinin bugün (2 Mart) ülke semalarında 11 füze ve 148 İHA’yı imha ettiği vurgulandı.

Bildirinin devamında, İran'ın BAE topraklarına toplam 689 İHA ile saldırı düzenlediği, bunlardan 645'inin havada imha edildiği, 44'ünün ise yere çakıldığı aktarıldı.

Saldırıların bilançosuna ilişkin de bilgi veren Bakanlık, olaylarda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı açıklamanın sonunda, İran'ın saldırılarını sert bir dille kınayarak şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın bize karşı eylemleri düşmanca ve asılsızdır. BAE, hiçbir zaman İran'ın veya bölgenin güvenliği için bir tehdit oluşturmamıştır. Her türlü tehdide karşı duracağız; ülkemizin egemenliğine yönelik her türlü saldırı ve tehdide en sert şekilde karşılık verilecektir."