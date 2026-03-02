Mazlum Abdi, Başkan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile iki ayrı telefon görüşmesinde, bölgedeki mevcut durum ele alındı.

DSG Basın İrtibat Merkezi, 2 Mart 2026 Pazartesi günü, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Mazlum Abdi’nin Başkan Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani ile iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmelerde, bölgeyi etkisi altına alan güvenlik ve siyasi meydan okumalarla mücadele etmek için taraflar arasındaki destek ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

Açıklamada, son bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği ve ulusal kazanımların korunması amacıyla tutum birliğinin gerekliliğine dikkat çekildiği belirtildi.

SDG’nin açıklamasına göre görüşmelerin bir diğer önemli başlığı ise Kürt halkının haklarının korunması ve istikrarın pekiştirilmesi oldu. Bu çerçevede, bölgedeki barış çabalarına hizmet edecek ve Kürt halkının yüksek çıkarlarına zarar verebilecek her türlü tehdidi önleyecek adımların atılması gerektiği ifade edildi.