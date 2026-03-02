Medvedev: Trump politikalarına devam ederse 3. Dünya Savaşı kaçınılmaz

1 saat önce

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın izlediği siyaseti "çılgınlık ve suç" olarak nitelendirerek, bu politikaların sürmesi durumunda 3. Dünya Savaşı'nın şüphesiz başlayacağı uyarısında bulundu.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

ABD’nin İran’a saldırarak kendi vatandaşlarını “tehlikeye” attığını vurgulayan Medvedev, "İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağına artık hiç şüphe yok." dedi.

Medvedev, 3. Dünya Savaşı’nın başlaması için artık küçük bir kıvılcımın dahi yeterli olabileceğine dikkat çekerek, "Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, savaş şüphesiz başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği’nin (AB) İran konusunda "ABD’nin vasalı" gibi hareket ettiğini savunan Medvedev, Batı'nın tavrını sert sözlerle eleştirdi.

Medvedev, "Bu, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini korumak için verdiği bir savaş. Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar." şeklinde konuştu.

Rus yetkili ayrıca, ABD’nin Rusya’dan çekindiğini belirterek, nükleer bir çatışma riskinin bilindiğini ve bu durumun Rusya’nın güvenliğinin garantisi olduğunu kaydetti.