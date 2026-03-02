Trump: İran'a yönelik operasyonlar devam edecek

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek, "İran'ı başka bir yerde nükleer silah girişiminde bulunmaması konusunda uyardık; İran'ın nükleer programı bir tehditti." dedi.

Bir grup Amerikalı generale madalya takdim ettiği törende yaptığı açıklamada Trump, Amerikan ordusu generallerinin cesur ve yetenekli olduğunu, bu nedenle kendilerine cesaret madalyası verdiklerini kaydetti.

İran ile savaşın dört hafta süreceğini söyleyen Trump, "İran rejiminin nükleer silahı tehlikeliydi ancak İran günden güne zayıflıyor. 10 İran gemisini batırdık.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "İran'ı başka bir yerde nükleer silah girişiminde bulunmaması konusunda uyardık; İran'ın nükleer programı bir tehditti." diye konuştu.

Trump, CNN televizyonuna telefonla verdiği röportajda da hafta sonu Orta Doğu'da İsrail ile İran'a karşı başlattıkları askeri saldırıların son durumuna değindi.

ABD ordusunun İran'ı "yerle bir ettiğini" savunan Trump, "Bence çok iyi gidiyor. Çok güçlü. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz." dedi.

İran'a yönelik saldırıların ne kadar sürebileceği konusunda "Çok uzun sürmesini istemiyorum." yanıtını veren Trump, İran'a saldırılarda "büyük dalganın" henüz gelmediğini belirtti.

Öte yandan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) yaptığı açıklamada, İran'ın yıllardır bölgede istikrarsızlık yarattığını belirterek, Tahran yönetiminin nükleer silah üretme emellerini geliştirmek amacıyla füze ve insansız hava araçları (İHA) ürettiğini ve nükleer silah çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Hegseth, "İran, diğer ülkelerde vekalet güçleri kullanıyordu. İran rejiminin değişmesi gerekiyor. Ülkemize yönelik tehditleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz; ABD Başkanı her türlü cesarete sahiptir." diye konuştu.

İran'ın müzakere etmek yerine nükleer silah üretmek için zaman kazandığına dikkat çeken ABD Savaş Bakanı, "Ancak bir daha bu imkanlara sahip olamayacaklar ve asla nükleer silah üretemeyecekler." dedi.