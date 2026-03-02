Macron: Avrupa'yı savunmaya ve her türlü senaryoya hazırız

3 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini belirterek, "Özellikle nükleer silahlar başta olmak üzere, karşılaşabileceğimiz her türlü tehdide karşı her anlamda hazırlıklı olmalıyız." mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) yaptığı açıklamada, İran'ın çok sayıda gelişmiş silaha ve askeri yeteneğe sahip olduğunu ancak bunları kaybettiğini belirtti.

Macron, "Mevcut tüm gerilimlere rağmen Avrupa'yı savunmaya devam edeceğiz. Askeri kabiliyetlerimiz son derece ileri bir seviyeye ulaşmıştır." dedi.

Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğinin altını çizen Macron, "Tehditlere karşı kendimizi korumalıyız. Karşılaşabileceğimiz her türlü senaryoya, özellikle de nükleer silahlarla ilgili tehditlere karşı tam donanımlı ve hazırlıklı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Fransa'nın tehditlere karşı koyabilmek adına savunma kapasitesini güçlendirme stratejisi izlediğini hatırlattı.

ABD ve İsrail, 29 Şubat 2026 Cumartesi günü İran'a yönelik kapsamlı bir ortak saldırı başlatmıştı. Söz konusu operasyonlarda, aralarında İran lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti.