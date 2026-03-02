Çin Dışişleri Bakanı’ndan İran’a destek telefonu

29 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi’yi arayarak, Pekin yönetiminin İran'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunma konusundaki çabalarını desteklediğini bildirdi.

Agence France-Presse'in (AFP) haberine göre Çin Dışişleri Bakanı, bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Wang Yi, Pekin’in Tahran’a olan desteğini açıkça dile getirdi.

Wang Yi, görüşmede Arakçi'ye, "Çin, ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına karşı kendini savunan İran'ı desteklemektedir." dedi.

Bu açıklama, bir yanda Iraklı milis grupların, diğer yanda Lübnan Hizbullahı'nın İran'a verdiği destek nedeniyle Orta Doğu'daki gerilimin tırmandığı ve savaşın daha geniş bir alana yayılma riskinin arttığı bir dönemde geldi.

Çin devlet televizyonunun aktardığına göre Wang Yi, İranlı mevkidaşına şu ifadeleri kullandı:

"Pekin, Çin ile İran arasındaki köklü dostluğa büyük değer vermektedir. Çin; egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu savunma konusunda İran'ın yanındadır. Ayrıca İran'ın meşru hak ve çıkarlarını koruma çabalarını da desteklemektedir."

Çin Dışişleri Bakanı ayrıca, çatışma ve gerilimin tüm Orta Doğu'yu sarmasını önlemek adına ABD ve İsrail'e askeri operasyonlarını derhal durdurma ve durumu daha fazla karmaşıklaştırmama çağrısında bulundu.