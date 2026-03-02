Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yerin 8,94 kilometre derinliğinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depreme ilişkin detaylar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşıldı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre merkez üssü Battalgazi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, X hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrasında olumsuz bir duruma ilişkin bildirim almadıklarını belirterek, saha taramalarının yapıldığını kaydetti.