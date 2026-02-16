Uyuşturucu soruşturması: Çeşme Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı

23 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) bağlı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Basında yer alan haberlere göre CHP'li Belediye Başkanı Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı iddia edildi.

Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.

Türkiye'nin önemli Teknik Direktörlerinden olan Mustafa Denizli, Kızı Lal Denizli hakkında Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu.

Baba Denizli, "Kızımın neden ifadeye çağrıldığını bilmiyorum." dedi.