Naim Kasım: Lübnan Hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma girişimi büyük bir hata

19 saat önce

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan Hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına odaklanmasını "büyük bir hata" olarak nitelendirerek, bu durumun İsrail'in hedeflerine hizmet ettiğini savundu.

Naim Kasım, bugün (16 Şubat 2026) yaptığı konuşmada, "Lübnan ordusunun, İsrail'e karşı güvenliği sağlamak ve egemenliği tesis etmek için tam donanımlı olmasını istiyoruz." dedi.

Kasım ayrıca, ülkenin kurtuluşu, egemenliği ve korunması noktasında orduya destek olmak amacıyla Hizbullah cephesinden yararlanılacak bir ulusal güvenlik stratejisi geliştirilmesini talep etti.

"Savaş istemiyoruz ve savaş peşinde değiliz; ancak boyun eğmeyeceğiz, saldırganlara karşı savunmaya hazırız." diyen Naim Kasım, Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında varılan anlaşmaya da değinerek, bu anlaşmanın Lübnan tarafından uygulandığını ancak İsrail tarafından uygulanmadığını belirtti.

Lübnan Hükümetine sert eleştiriler yönelten Kasım, "Eğer teslim olmak istiyorsanız anayasayı değiştirin; çünkü anayasanın temeli, kurtuluş uğruna direniş ve savunmadır." dedi.

Hükümeti dış baskılar karşısında sürekli taviz vermekle suçlayan Kasım, yönetime "silahsızlandırma" adı altındaki tüm girişimleri durdurma çağrısında bulundu.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da bugün yaptığı açıklamada, devlet otoritesini tesis etmeye ve silah kullanımını yalnızca devletin silahlı kuvvetleriyle sınırlandırmaya kararlı olduklarını yineledi.

Süreç Nasıl Gelişti?

Lübnan Hükümeti Ağustos 2025'te Hizbullah'ın silahsızlandırılması kararını onaylayarak uygulamanın sorumluluğunu Lübnan ordusuna vermiş, plan bir sonraki ay devreye girmişti.

Ordu, 2026 Ocak ayı başında, İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Litani Nehri'nin güneyini kapsayan planın ilk aşamasının tamamlandığını duyurmuştu.