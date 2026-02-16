DAİŞ soruşturmasında kritik aşama: 157 kişi çocuk ıslahevine sevk edildi

1 saat önce

Suriye hapishanelerinden Irak'a nakledilen 500'den fazla terör örgütü DAİŞ’li tutuklu hakkındaki ön soruşturma aşamasının tamamlandığı bildirildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamayla, daha önce Suriye hapishanelerinden Irak'a nakledilen 500'den fazla DAİŞ tutuklusu hakkındaki ön soruşturma aşamasının tamamlandığını duyurdu.

Bağdat/Kerh Temyiz Mahkemesi Başkanı Yargıç Halid Meşhedani'nin, Kerh Soruşturma Mahkemesi Birinci Yargıcı Ali Hüseyin Cefat ile birlikte, yasal prosedürleri yakından takip etmek amacıyla Suriye'den getirilen DAİŞ’li tutukluların soruşturulduğu merkezi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kerh Soruşturma Mahkemesinin şu ana kadar 500'den fazla sanığın inceleme ve soruşturmasını tamamladığı kaydedildi.

Bu kişiler arasından 18 yaş altı 157 çocuğun ayrıldığı ve dosyalarının Çocuk Soruşturma Mahkemesine gönderildiği; uluslararası insani standartlara ve yaşlarına uygun muamele görmeleri için Çocuk Islahevine yerleştirilmelerine karar verildiği ifade edildi.

Resmi istatistiklere göre Suriye'den Irak'a teslim edilen toplam sanık sayısı 5 bin 704'e ulaşırken, bu kişiler 61 farklı Arap ve dünya ülkesinin vatandaşlığını taşıyor.

Adalet Bakanlığının listesine göre tutukluların milliyet dağılımı şu şekilde:

Suriye uyruklu: 3 bin 544 kişi (En yüksek oran).

Fas uyruklu: 187 kişi.

Türk uyruklu: 181 kişi.

Mısır uyruklu: 116 kişi.

Listede ayrıca Suudi, Rus, İranlı, Ukraynalı, Pakistanlı, Afgan ile çeşitli Avrupa ve Asya ülkelerinden vatandaşlar da yer alıyor.

İstatistikler, 460 Irak vatandaşının yanı sıra Ürdün, Cezayir, Endonezya, Belçika, Hollanda, Tunus, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden kişilerin varlığını da doğruluyor.

Bu süreç, Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulunun geçtiğimiz 26 Ocak'ta aldığı karar çerçevesinde yürütülüyor.

Söz konusu kararda, Suriye hapishanelerindeki tüm DAİŞ üyelerinin Irak topraklarına nakledilmesi sürecini denetlemek üzere ortak bir güvenlik komitesi kurulması kararlaştırılmıştı.