Fuad Hüseyin: ABD-İran müzakerelerinin başarısızlığı bölge için felaket olur

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bölgenin içinden geçtiği kritik sürece dikkat çekerek, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin çökmesi halinde ortaya çıkacak tablonun tüm Orta Doğu için “felaket” olacağı uyarısında bulundu.

Bakan Fuad Hüseyin, ABD ile İran arasındaki gerilim, DAİŞ’li tutukluların durumu ve Irak’ın iç siyasi gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı uyarıda bulunan Hüseyin, "Eğer müzakereler başarısız olursa, bunun alternatifi bölge için felaket olacaktır." dedi.

Irak coğrafyasının bir "savaş coğrafyası" olduğunu vurgulayan Bakan Hüseyin, bu tehlikeli denklemden sadece Irak hava sahasının değil, tüm bölge ve Körfez coğrafyasının etkileneceğini ifade etti.

Müzakere sürecindeki rolleri hakkında da konuşan Hüseyin, Irak'ın şu anda arabulucu rolü üstlenmediğini, bu görevi Umman Sultanlığı'nın yürüttüğünü belirtti.

Bağdat'ın Umman ile tam koordinasyon içinde olduğunu ve bu çabaları desteklediğini kaydeden Hüseyin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ABD Başkanı Donald Trump ile İran lideri Ali Hamaney’in görüşmesi yönündeki önerisini de "doğru yönde atılmış olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

Maliki'nin Adaylığı ve ABD'nin Tutumu

ABD Dışişleri Bakanı'nın, Nuri Maliki’nin başbakanlığına karşı olduğu yönündeki açıklamasına değinen Hüseyin, aday belirleme konusunun Koordinasyon Çerçevesi’ni ilgilendiren bir iç mesele olduğunu söyledi.

Buna rağmen Irak Hükümetinin bu açıklamayı ciddiye aldığını ve ABD ile olan iyi ilişkiler bağlamında değerlendirdiğini vurgulayan Hüseyin, Koordinasyon Çerçevesi liderlerinin de konuyu görüşmeye başladığını aktardı.

DAİŞ’li Tutukluların Nakli

Binlerce DAİŞ mensubunun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki hapishanelerden Irak’a nakledilmesini güvenlik gerekçelerine dayandıran Hüseyin, "SDG ile aşiretler arasındaki çatışmaların yarattığı güvenlik boşluğundan yararlanarak teröristlerin kaçma ve yeniden örgütlenme riski vardı. Bu nedenle onları geri alıp Irak devletinin kontrolüne geçirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

DAİŞ’in kökeninin Irak'a dayandığını ve suç mahallinin Irak olması nedeniyle yargılama hakkının kendilerinde olduğunu savunan Hüseyin, Arap, İslam ve Batı ülkeleriyle temasa geçerek kendi vatandaşı olan tutukluları geri almaları çağrısında bulunduklarını açıkladı.

Suriye İlişkileri ve Cumhurbaşkanlığı Adaylığı

Bağdat-Şam ilişkilerini "normal" olarak tanımlayan Hüseyin, özellikle sınır güvenliği ve DAİŞ ile mücadele konusunda Suriye ile sürekli koordinasyon halinde olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı görevi için şansının sorulması üzerine ise Fuad Hüseyin, "Evet, güçlü bir adayım. Milletvekilleri ve siyasi grupların desteğini alarak bu göreve gelme konusunda şansımın yüksek olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi.