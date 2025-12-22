DEM Parti İmralı Heyeti, Kurtulmuş ve Tunç ile bir araya gelecek

4 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yarın Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek.

DEM Parti İmralı Heyeti ile Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Tunç arasında yapılması beklenen görüşmenin tarihi belli oldu.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı Heyeti, yarın (23 Aralık 2025 Salı günü) saat 10.30’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığında görüşecek.

Kurtulmuş ile yapılacak görüşme ise saat 12.30’da Mecliste gerçekleştirilecek.

DEM Parti İmralı Heyeti, daha önce Gelecek Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile görüşmüştü