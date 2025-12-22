Pegasus, İstanbul-Süleymaniye seferlerine yeniden başlıyor

2 saat önce

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yönetimi, Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul ile Süleymaniye arasındaki uçuşlara 27 Aralık'ta yeniden başlayacağını duyurdu.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından bugün (22 Aralık 2025 Pazartesi) yapılan açıklamada, Pegasus Hava Yolları'nın gönderdiği uçuş takvimine göre seferlerin 27 Aralık 2025 tarihinde başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Pegasus'un İstanbul-Süleymaniye-İstanbul hattında haftada 3 sefer düzenleyeceği kaydedildi.

Uçuşların yeniden başlaması, Türkiye'nin Ekim 2025'te Süleymaniye Havalimanına yönelik uçuş yasağını kaldırma kararının ardından geldi. Ankara, Nisan 2023'te hava sahasını Süleymaniye uçuşlarına kapatma kararı almıştı.

Yasağın kalkmasıyla birlikte Türk Hava Yolları (THY) gibi diğer şirketler de seferlerine yeniden başlamış, bu gelişme Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ticari ve turistik hareketliliğin canlanmasına katkı sağlamıştı.

Gözlemciler, Türk hava yolu şirketlerinin uçuşlara başlamasının bölge ekonomisine olumlu yansıyacağını, vatandaşlar ve iş insanları için seyahat kolaylığı sağlayacağını belirtiyor.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı, Avrupa ve diğer ülkelere seyahat açısından önemli bir güzergah olarak kabul ediliyor.