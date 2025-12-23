Yerlikaya: Ankara’dan kalkan özel jetle radar teması kesildi

1 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanından kalkan özel bir jet ile radar bağlantısının kesildiği bildirildi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanından Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesildiğini belirtti.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alındığı; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamadığını belirten Yerlikaya, "Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.



Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2025

Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Esenboğa Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulunmuştu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Orgeneral Haddad ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti.