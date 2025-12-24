Yerlikaya: Libya heyetini taşıyan uçağın karakutusu bulundu

17 dakika önce

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düşen Libya heyetini taşıyan uçağa dair "Saat 02:45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03:20'de ise karakutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Ali Yerlikaya, dün gece Ankara'da meydana gelen uçak kazasının ardından bölgedeki Mobil Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Libya heyetini taşıdığı belirtilen hava aracının teknik arıza bildirimi yaptıktan sonra düştüğünü belirten Yerlikaya, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının son durumunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, "Saat 20:32’de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirdi. Ancak saat 20:52 itibarıyla Haymana ilçesi civarında uçakla irtibat tamamen kesildi." dedi.

Olay mahalline saat 22:00 sıralarında ulaşan Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşıldığını kaydeden Yerlikaya’nın açıklamasına göre yürütülen arama çalışmaları neticesinde hava aracının enkazı, Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, enkaz alanında saat 02:45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03:20'de ise karakutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır.” dedi.