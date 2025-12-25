Japonya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Japonya’da merkez üssü Aomori eyaleti açıkları olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Aomori eyaletinin açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Yerel saat ile 01.17'de Aomori’nin doğu kıyılarında meydana gelen sarsıntının 40 kilometre derinlikte oluştuğu belirtilirken, kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapılmadı.
İlk belirlemelere göre deprem can ve mal kaybına yol açmadı.
Depremin Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde de hissedildiği belirtildi.
Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.