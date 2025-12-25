Irak''ta İsrail'in adı müfredata dahil edildi: Hükümet sessizliğini koruyor

1 saat önce

Irak'ta bir ders kitabında "İsrail" adının devlet olarak yer alması, kamuoyunda protesto dalgasına yol açtı ve uzmanlar bunu "anayasa ihlali" olarak nitelendirdi.

Öğrencilerin yakınları ve sivil toplum aktivistleri tarafından sosyal meydada paylaşılan fotoğraflara göre dördüncü sınıf Fransızca ders kitabında "İsrail" adı cevap seçenekleri arasında yer alıyor.

Gözlemciler, Irak Eğitim Bakanlığının bu hamlesini Irak Parlamentosu tarafından kabul edilen "normalleşmeyi suç sayan yasanın" açık bir ihlali olarak nitelendiriyor. Yasaya göre "İsrail"in meşruiyetini gösteren herhangi bir tanıma ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır.

Aktivistler bunun sadece "teknik bir hata veya unutkanlık" olmadığını, yeni neslin zihninde normalleşme kavramlarını pekiştirmek için bir girişim olduğunu savunuyor.

Konunun hassasiyeti nedeniyle, Irak sokakları ve kültür merkezleri, acil bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep ediyor. Filistin meselesinin ve işgale karşı çıkmanın Irak devletinin ulusal değerlerinin bir parçası olduğunu savunan kesim, bu "rezaletten" sorumlu olanların adalete teslim edilmesini talep ediyor.