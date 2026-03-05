Çin, arabuluculuk için Orta Doğu’ya özel temsilci gönderiyor

3 saat önce

Pekin yönetimi, Orta Doğu’daki gerilimi düşürmek ve taraflar arasında arabuluculuk yapmak amacıyla bölgeye özel bir temsilci gönderme kararı aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından 5 Mart 2026 Perşembe günü yapılan açıklamada; Pekin yönetiminin, Orta Doğu’daki gerilimi düşürmek ve taraflar arasında arabuluculuk yapmak amacıyla bölgeye özel bir temsilci gönderme kararı aldığı bildirildi.

Bölgedeki mevcut duruma ilişkin ciddi uyarılarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da savaşın ve çatışma dairesinin genişlemesi hiçbir tarafın çıkarına değildir; bu durum yalnızca daha büyük felaketlere yol açacaktır." dedi.

Çin’in küresel bir güç olarak çatışmaların yayılmasını önlemek için çabalarını yoğunlaştırdığını vurgulayan Bakan Wang Yi; özel temsilci gönderilmesinin, Pekin’in tarafların vizyonlarını yakınlaştırma ve barışa giden bir yol bulma yönündeki diplomatik girişimlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Pekin’in bu kritik hamlesi, uluslararası toplumun bölgede artan gerilimden ve topyekun bir savaş riskinden derin endişe duyduğu bir dönemde geldi.