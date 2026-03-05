Irak İslami Direnişi’nden Avrupa’ya: "Hedefimiz olursunuz"

2 saat önce

Irak’taki İslami Direniş grubu, Avrupa ülkelerine yönelik sert bir uyarı yayımlayarak; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına destek veren her Avrupa ülkesinin menfaatlerinin Irak ve bölge genelinde hedef alınacağını duyurdu.

Irak’ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen “Irak İslami Direniş”, 5 Mart 2026 Perşembe sabahı resmi açıklama yayımlayarak, Avrupa ülkelerine yönelik sert bir uyarıda bulundu.

"Avrupa’nın bu çatışmaya herhangi bir şekilde dahil olması, o ülkeleri halkımızın ve kutsallarımızın düşman listesine dahil edecektir." denilen açıklamada, Washington ve Tel Aviv’in müttefiklerini konsolide etmeye çalıştığı ve daha geniş bir savaş cephesi için Avrupa’nın desteğini kazanmak istediği iddia edildi.

Silahlı grup, Avrupalı devletlerin olası müdahalesinin karşılıksız kalmayacağını, bu durumun hedef listelerini genişleteceğini ve ABD-İsrail safında yer alan tüm güç ve çıkarları kapsayacağını vurguladı.

Irak merkezli silahlı grupların bu tehdidi, bölgenin son derece hassas ve gerilimli bir süreçten geçtiği sırada geldi. Özellikle 28 Şubat’ta başlayan ve İran’ın misillemesiyle devam eden saldırı zinciri, Tahran ile Washington-Tel Aviv hattındaki çatışmaları tehlikeli bir boyuta taşıdı.

İran’a yakınlığıyla bilinen ve çatısı altında birçok silahlı grubu barındıran Irak İslami Direnişi, son dönemde faaliyetlerini yoğunlaştırarak Irak, Suriye ve bölgedeki askeri noktalara yönelik çok sayıda füze ve İHA saldırısının sorumluluğunu üstlenmişti.