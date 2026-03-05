KDP: silahlı grupların Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını kınıyoruz

2 saat önce

Irak Parlamentosundaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları kınayarak bu eylemleri "terör suçu" olarak nitelendirdi. Grup, bu saldırıların hesap sorulmaksızın devam etmesinin devletin saygınlığına ölümcül bir darbe vuracağı ve güvenlik kurumlarının meşruiyetini sorgulatacağı uyarısında bulundu.

KDP Fraksiyonunun 5 Mart 2026 Perşembe günü sabahın erken saatlerinde yayımladığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik gerçekleştirilen; yerleşim yerlerini ve halka açık alanları hedef alarak masum sivillerin zarar görmesine yol açan bir takım yasa dışı milis ve silahlı grupların "kriminal" saldırılarını en sert dille kınadı.

Açıklamada, "Bu saldırılar tüm standartlara göre açık birer terör eylemi olup, anayasanın tehlikeli bir şekilde ihlal edilmesi ve devlet egemenliğinin çiğnenmesidir." denildi.

Yaşanan bu olayların, vatandaşların güvenliği ve ülkenin istikrarı için doğrudan bir tehdit haline gelen "kontrolsüz silahların" varlığını sürdürmesindeki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekildi.

KDP Grubu açıklamasında, "Kürdistan Bölgesi'nin şehirlerinin ve güvenli evlerinin hedef alınması alçakça bir suçtur ve cezasız, hesapsız kalmayacaktır." vurgusunda bulundu.

Irak Hükümetinden ciddi bir tutum sergilemesi talep edilen açıklamada, "Bu tehlikeli tırmanış karşısında, federal hükümeti aşırılık yanlısı ve yasa dışı gruplara son vermek için hızlı ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıların arkasındaki tarafların deşifre edilerek yargılanması çağrısında bulunulan açıklamada, hiçbir silahlı gücün devletin resmi çerçevesi dışında faaliyet göstermesine izin verilmemesi gerektiği yinelendi.

KDP Grubu açıklamanın sonunda şu uyarıda bulundu:

"Bu saldırıların gerçek anlamda durdurulmaksızın devam etmesi, devlet itibarının tehlikeli bir şekilde zayıflatılması anlamına gelmekte olup; hükümetin yasaları uygulama ve vatandaşların can güvenliğini koruma kapasitesi üzerinde ciddi ve büyük soru işaretleri yaratmaktadır."

ABD ve İsrail ile İran arasında patlak veren savaştan bu yana, kanun dışı silahlı gruplar, Kürdistan Bölgesi’nde bulunan ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri üslere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) sürekli saldırılar düzenliyor.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı kapsamlı hava operasyonlarında, ülkenin üst düzey bazı liderleri hayatını kaybetmişti.

İran, bu saldırılara vakit kaybetmeden misilleme yaparak karşılık verdi. Tahran yönetimi, İsrail’e çok sayıda füze fırlatmanın yanı sıra, bölge ülkelerinde konuşlu bulunan çok sayıda ABD askeri üs ve karargahını da hedef aldı.