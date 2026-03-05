Ankara ve Washington, Türkiye’ye yönelen füzeyi görüştü

3 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki son gelişmeleri ve özellikle Türkiye hava sahasını hedef alan füze olayını ele aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki mevcut durum değerlendirilirken, Türkiye hava sahasına yönelen füze hadisesi üzerinde duruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Rubio Bakan Fidan'a Türkiye'nin egemen topraklarına yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ABD'nin tam desteğini taahhüt etti.

Öte yandan dışişleri kaynakları, İran Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; İran’dan fırlatılan ve Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO Hava ve Füze Savunma Sistemi tarafından imha edildiği belirtilmişti.

Söz konusu telefon trafiği, bölgedeki askeri hareketliliğin zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşti. 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava saldırılarında, ülkenin üst düzey bazı isimleri hayatını kaybetmişti.

İran, bu saldırılara vakit kaybetmeden karşılık vererek İsrail’e çok sayıda füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.