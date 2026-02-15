Irak Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı Münih'te görüştü

12 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ikili iş birliği ve koordinasyonu görüştü.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelerek, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkileri ve iş birliğini güçlendirme yollarını ele almanın yanı sıra, Orta Doğu'daki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Hüseyin ve Kalın, ayrıca Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, her iki tarafın da anlaşmaya uyması gerektiğinin altını çizdi.