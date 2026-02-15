Neçirvan Barzani ve Marco Rubio Erbil-Washington ilişkilerini görüştü

12 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destek için teşekkür ederken, Erbil-Washington stratejik ortaklığının ve ortak çıkarlarının önemini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin, Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temasları çerçevesinde 14 Şubat 2026 Cumartesi günü, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri ve Erbil-Washington'ın ortak iş birliği ele alındı.

Neçirvan Barzani, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni destekleme ve bölgede barış ve istikrarı koruma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, Kürdistan Bölgesi'ni kilit bir ortak ve istikrar unsuru olarak nitelendirdi.

Neçirvan Barzani ve Marco Rubio, ayrıca Suriye'deki durumu ve ülkedeki Kürt haklarının yanı sıra bölgedeki son gelişmeleri de görüştü.

İki taraf da Suriye'de Kürtlerin ve diğer toplulukların haklarının korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Neçirvan Barzani ayrıca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği sürekli destekten dolayı Marco Rubio'ya teşekkür ediyorum. Stratejik ortaklığımız ortak çıkarlara ve bölgesel istikrara olan karşılıklı bağlılığa dayanmaktadır." ifadelerine yer verdi.