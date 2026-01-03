Venezuela'nın başkentinde arka arkaya patlama

7 saat önce

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama ve alçaktan uçan uçak sesleri duyuldu. Şehrin çeşitli mahallelerinde elektrikler kesildi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyulurken, görgü tanıkları, başkentteki patlama seslerinin yerel saatle 02.00 sıralarında duyulduğunu aktardı.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açarken, şehrin çeşitli mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Venezuela hükümeti ise olaylara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.

PATLAMALAR ASKERİ ÜS ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Al Jazeera muhabiri Lucia Newman, patlamanın Karakastaki ana askeri üs olan Fortuna yakınlarında meydana geldiğini söyledi.

Newman, "Fortuna orada önemli bir askeri üs. Bölge genelinde bir dizi patlama sesi duyuldu ve ardından elektrik kesintisi yaşandı." dedi.

CBS kanalından bir muhabir, Trump yönetiminin Karakas'ta yaşanan patlamalardan ve görülen uçaklardan haberdar olduğunu aktardı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu istifa etmeye zorlamak için Venezuela'ya kara saldırıları düzenlemekle defalarca tehdit etmişti.

SALDIRININ SORUMLULUĞUNU KİM ÜSTLENECEK?

Uzmanlara göre iki farklı ihtimal var. Bunlardan ilki Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini devirmeye çalışan askeri unsurlar tarafından yapılmış bir iç sabotaj eylemi ihtimali. İkincisi ise ABD'nin Venezuela'yı baskı altına almak için hava harekatı yapmış olması.