Başkan Barzani, Faik Zeydan ile Irak'taki siyasi durumu görüştü
Başkan Mesud Barzani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Irak’taki siyasi sürecin aşamalarını görüştü.
Barzani Ofisi’nden 3 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı’nı kabul ettiği belirtildi.
Söz konusu görüşmenin Pirmam’da gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamaya göre görüşmede, Irak’taki siyasi durum, tarafların anayasal hakları (kazanımları) ve siyasi süreçte atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.