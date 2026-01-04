Venezuela'da Delcy Rodriguez geçici Devlet Başkanı ilan edildi

13 saat önce

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi.

Mahkeme, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonunda yakalanmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi.

El Nacional internet sitesinin haberine göre TSJ tarafından yapılan açıklamada, Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Maduro'nun "iradesi dışında oluşan yokluğu" nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün (3 Ocak 2026 Cumartesi) Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya yönelik geniş kapsamlı bir askeri operasyonun başarıyla tamamlandığını, Nicolas Maduro ve eşini yakaladıklarını duyurdu.

Venezuela Hükümeti, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı.

Yapılan resmi açıklamada, ABD’nin Karakas başta olmak üzere Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerindeki sivil ve askeri hedeflere yönelik ciddi bir askeri saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Al Jazeera muhabiri Lucia Newman, patlamanın Karakas'taki ana askeri üs olan Fuerte Tiuna yakınlarında meydana geldiğini söylemişti.

Newman, "Fuerte Tiuna orada önemli bir askeri üs. Bölge genelinde bir dizi patlama sesi duyuldu ve ardından elektrik kesintisi yaşandı." demişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, "Karakas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. Amerikan Devletler Örgütü ve BM derhal bir araya gelmelidir." açıklamasını yapmıştı.