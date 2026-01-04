Fransa ve İngiltere’den Suriye’de DAİŞ’e ortak operasyon

11 saat önce

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de terör örgütü DAİŞ'in bir yeraltı tesisine ortak bir hava harekatını düzenlediğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapıkan açıklamaya göre operasyon, cumartesi akşamı Suriye'nin merkezindeki antik Palmira kentinin kuzeyindeki dağlarda, DAİŞ’in “büyük olasılıkla silah ve patlayıcı depolamak için” kullandığı bir tesise yönelik olarak gerçekleştirildi.

İngiliz uçaklarının tesise giden birkaç erişim tünelini hedef almak için Paveway IV güdümlü bombalar kullandığı belirtilen açıklamada, “Detaylı bir değerlendirme şu anda devam ediyor, ancak ilk göstergeler hedefin başarıyla vurulduğunu gösteriyor.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırının siviller için bir risk oluşturduğuna dair hiçbir gösterge yok ve tüm uçaklarımız sağ salim geri döndü."