Sudani: Grupların silahsızlanma kararı, dış müdahaleyi engeller

7 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, devletin elindeki silahların sınırlandırılmasının ülkenin egemenliğini pekiştirmenin kilit bir adımı olduğunu vurguladı.

Sudani, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için Bağdat'ta düzenlenen anma töreninde konuştu.

Bundan altı yıl önce, arkadaşlarının "açık bir saldırının hedefi" olduğunu söyleyen Sudani, "Havalimanı yakınlarında işlenen suç, uluslararası hukuka ve sivil güvenlik tesisine yönelik ihlaldi." dedi.

Grupların silahsızlanma konusuna dikkat çeken Irak Başbakanı, devletin elindeki silahların sınırlandırılmasının ülkenin egemenliğini pekiştirmenin kilit bir adımı olduğunu vurgulayarak, "Bu adım herhangi bir tarafa karşı değil, Irak'ı korumak ve ülkemize saldırmak isteyen yabancı unsurların bahanelerini ortadan kaldırmak içindir." ifadelerini kullandı.

Sudani ayrıca İsrail'in bölgeye yönelik planlarıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"İsrail, Irak'ın bölgesel istikrarın temel taşı olduğunu bildiği için tehlikeli planlarını uygulamaya çalışıyor."