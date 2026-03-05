Nahçıvan'a İHA saldırısı: Azerbaycan, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

52 dakika önce

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlenen, iki sivilin yaralanmasına ve Nahçıvan Havalimanında hasara yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından İran Büyükelçisi Mücteba Demirçilu’nu bakanlığa çağırdı.

Bakanlık tarafından bugün (5 Mart Perşembe) yayımlanan detaylı açıklamada, saldırıların öğle saatlerinde gerçekleştiği belirtilirken, bir İHA’nın Nahçıvan Havalimanı terminal binasını hedef aldığı, diğerinin ise Şekerabad köyündeki bir okul binasının yakınına düştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin dille kınıyor. Meydana gelen olayda sorumluluk tamamen İran'ın üzerine düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu eylemin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan metinde, "Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına yönelik bu saldırı, uluslararası hukuk norm ve ilkelerinin ihlali olup bölgedeki gerilimi artırmaya hizmet etmektedir." denildi.

Azerbaycan yönetimi, İran'dan olaya ilişkin net bir açıklama yapmasını, kapsamlı bir soruşturma yürütmesini ve benzer saldırıların tekrarlanmaması için acil önlemler almasını talep etti.

Bakanlığın, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması ve sivillerle sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırladığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılar cevapsız kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mücteba Demirçilu'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı, kendisine sert bir tepki gösterildiği ve protesto notası verildiği kaydedildi.

Bu saldırılar, Şubat 2026'nın sonlarından bu yana şiddetlenen İran-ABD-İsrail savaşı gölgesinde gerçekleşti. ABD ve İsrail'in İran askeri altyapısına yönelik koordineli saldırıları, Tahran'ın Körfez genelindeki ABD, İsrail ve müttefik pozisyonlarına misilleme amaçlı İHA ve füze saldırıları başlatmasına neden olmuştu.

Çatışmaların bölgesel çapta yayıldığı, birçok Orta Doğu ülkesinde olayların bildirildiği ve gerilimin tırmanmasıyla birlikte sivil ve askeri kayıpların arttığı belirtiliyor.