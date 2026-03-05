Kürdistan Bölgesi Hükümeti: Kürt güçlerinin silahlandırılarak İran'a gönderildiği iddiaları asılsız

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Peşawa Hewramani, Kürt muhalif güçlerinin silahlandırılarak İran topraklarına gönderildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Sözcü Peşawa Hewramani, 5 Mart 2026 Perşembe günü yayımladığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nin, muhalif Kürt güçleri silahlandırıp İran içerisine gönderme planının bir parçası olduğu yönündeki söylentileri kesin bir dille reddederek, bu tür raporların "kasıtlı" olarak yayıldığını belirtti.

Hewramani, hükümetin ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partilerin, bölgedeki savaşı ve gerilimi genişletmeye yönelik hiçbir kampanyanın parçası olmadığının altını çizdi.

Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki duruma ilişkin tutumuna açıklık getiren Hükümet Sözcüsü, "Tam aksine, biz bölgede barış ve istikrar çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında Kürdistan Bölgesi'ne yönelik günlük saldırıları kınayan Hewramani, bu eylemleri "korkakça saldırılar" olarak nitelendirdi.

Hewramani ayrıca, Irak federal hükümetine ve uluslararası topluma seslenerek; Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıların durdurulması, bölge topraklarının ve halkının korunması için harekete geçme çağrısında bulundu.