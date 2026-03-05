Doha'da şiddetli patlamalar meydana geldi

2 saat önce

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın şiddeti artarken, Katar'ın başkenti Doha'da bugün öğle saatlerinde art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Kentte hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.

Yerel saatle 12.00 ile 12.30 aralığında kent merkezinin farklı noktalarından gelen patlama sesleri paniğe neden oldu. Patlamaların ardından harekete geçen Katar güvenlik güçleri, kritik noktalarda geniş çaplı önlemler aldı.

ABD Büyükelçiliği çevresi tahliye edilmişti

Saldırı ihtimaline karşı teyakkuza geçen Katar İçişleri Bakanlığı, dün gece başkent Doha’daki ABD Büyükelçiliği çevresinde ikamet edenleri “kamu güvenliği” gerekçesiyle tahliye etmişti.

Gerilim bölgesel savaşa dönüştü

Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler devam ederken, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar bölgeyi ateş çemberine çevirdi.

Söz konusu saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail'in yanı sıra; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bölge ülkelerindeki ABD üslerini ve belirlenen hedefleri vurmaya başladı.