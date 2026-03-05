MSB’den: Saldırılara cevap verme hakkımız saklıdır

1 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin her türlü düşmanca eyleme karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirtirken, çatışmaların derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.

MSB kaynakları, 5 Mart 2026 Perşembe günü, gündeme ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

İran’dan fırlatılan bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz’deki NATO Hava ve Füze Savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı misilleme hakkının saklı olduğu hatırlatılarak, "Türkiye, hasmane tutumlara cevap verme hakkı mahfuz kalmak kaydıyla, bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir." denildi.

Sosyal medyada yer alan "İran’dan Türkiye’ye toplu göç dalgası başladığına" dair iddialar yalanlanırken, sınır hatlarında herhangi bir olağandışı hareketliliğin gözlemlenmediği ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail ve ABD’nin saldırılarıyla tırmanan gerilimin yakından takip edildiği de belirtildi.

Bölgedeki sorunların ancak diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülebileceği vurgulanırken, Türkiye’nin çözüm için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu da yinelendi.