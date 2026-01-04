SDG-Şam yönetimi toplantısı sona erdi

6 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanları ve Suriye Geçiş Hükümetinin askeri entegrasyon tartışmaları kapsamındaki toplantısı sona erdi.

SDG'ye yakın medya kuruluşlarının haberinde, SDG'den üst düzey bir heyet ve Suriye Hükümeti yetkililerinin toplantısının sona ediği belirtildi.

SDG Sözcüsü Ferhad Şami, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, SDG heyetinin Suriye Hükümeti yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere 4 Ocak 2026 Pazar günü Şam'a gittiğini belirtmişti.

Sözcü Şami, heyete SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin başkanlık ettiğini ve görüşmelerde SDG'nin yeni Suriye ordusuna entegrasyon mekanizmasının ele alınacağını ifade etmişti.