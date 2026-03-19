Katar Dışişleri Bakanı: Savaşın yayılması bölge istikrarına hizmet etmez

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, çatışma alanının genişlemesinin ve gerilimin tırmanmasının bölgenin güvenlik ve istikrar hedeflerine hiçbir katkı sağlamayacağını belirtti.

Al Sani, 19 Mart 2026 Perşembe akşamı Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, "İran'ın Ras Laffan şehrine yönelik saldırısının küresel enerji arzı üzerinde ağır sonuçları olacaktır. Bu nedenle İran, Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı, gerilimin tırmandırılmasının hiçbir bölge ülkesinin çıkarına olmadığını ve güvenliğe hizmet etmeyeceğini yineledi.

Dün (Çarşamba), İran Devrim Muhafızları Ordusu; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a petrol sahalarını tahliye etmeleri yönünde uyarıda bulunmuştu. Bu uyarıdan sadece birkaç saat sonra bölgedeki enerji tesislerine füze saldırıları düzenlendi.

İran'ın hedef haritasında paylaştığı bölgeler arasında petrokimya kompleksleri ile ABD'li Chevron şirketine bağlı Mesaieed tesisleri de yer alıyordu. Tahran yönetimi, askeri operasyon düzenleneceği gerekçesiyle çalışanların ve bölge sakinlerinin tesisleri derhal terk etmesini istemişti.