Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, savunma sanayii iş birliği ve ticaretin yanı sıra Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Trump’ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayii alanındaki iş birliği ile iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptıkları telefon görüşmesinde Venezuela konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerini ilettiklerini ve Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdiklerini ifade etmişti.

Erdoğan, uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmediklerini vurgulamıştı.