Arakçi: Bölgede yaşanacak hiçbir şeyden sorumlu değiliz

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin askeri üslerdeki güçlerini çekerek şehir merkezlerindeki otellere yerleştirdiğini belirterek, "Yaşanacak herhangi bir durumdan biz sorumlu değiliz; bunun tek sorumlusu ABD'dir." dedi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalına mülakat veren Arakçi, bölgedeki ABD askeri üs ve güçlerinin hedef alınmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İranlı Bakan Arakçi, "Saldırılarımızı sadece bölgedeki ABD askeri üsleriyle sınırlandırmadık; ABD güçlerinin ve tesislerinin toplandığı her nokta hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

ABD güçlerinin bulunduğu bazı noktaların şehir merkezlerine yakın olabileceğine dikkat çeken Arakçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle ne yaşanırsa yaşansın, ortaya çıkacak suçların ve sonuçların vebali ABD'nin omuzlarındadır. ABD, askeri güçlerini üslerden çıkarıp şehirlerin kalbindeki otellere taşıyarak bölgeyi bu tehlikeli duruma sürüklemiştir."

İran halkının kendileri için en büyük öncelik olduğunu vurgulayan Arakçi, "İran halkı bizim en iyi dostumuzdur. Bu nedenle, hata yapan dost ve komşu ülkeler uğruna halkımızın hayatını riske atamayız, pazarlık konusu yapamayız." şeklinde konuştu.