Kongre üyesi: ABD, Mücteba Hamaney ile dolaylı mzakere yürütüyor

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Brian Mast, ülkesinin İran ile dolaylı yollardan müzakere yürüttüğünü açıkladı.

Brian Mast yaptığı açıklamada, sahadaki askeri çatışmalara rağmen ABD'nin İran'ın yeni lideriyle dolaylı temas halinde olduğunu belirtti.

İran üzerindeki askeri baskının bir "müzakere taktiği" olduğunu savunan Mast, bu durumun Tahran'ı Washington’ın taleplerine razı olmaya zorladığını ifade etti.

İran’a yönelik askeri operasyonun hedeflerinin net olduğunu vurgulayan Mast, bu amaçların “İran'ın askeri ve füze kapasitesinin yok edilmesi, nükleer programın tasfiye edilmesi ve Tahran’ın bölgedeki milis gruplara bir daha destek vermemesinin garanti altına alınması” olarak sıraladı.

Mast’ın bu çarpıcı açıklamalarına ilişkin Beyaz Saray ve Başkan Donald Trump yönetiminden henüz resmi bir yorum gelmedi.

Birkaç gün önce ABD merkezli "Axios" haber sitesi, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin savaşın patlak vermesinden bu yana birkaç kez görüştüğünü iddia etmiş; ancak Tahran yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş, Şubat 2026 sonunda başlamış olup bugün, 18 Mart Çarşamba itibarıyla tüm şiddetiyle devam ediyor.

Washington ve Tel Aviv’in İran toprakları ile bölgedeki müttefik milislerin mevzilerine yönelik hava ve füze saldırıları yoğunlaşırken; İran ve desteklediği güçler de İHA ve balistik füzelerle ABD üslerini ve İsrail kentlerini hedef almayı sürdürüyor.

Tüm Orta Doğu’yu sarsan bu savaş, diplomatik girişimlerin tamamen durmasına neden olurken, şu an için çatışmaların çözümünde askeri seçenek tek yol olarak öne çıkıyor.